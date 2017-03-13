Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

«МАШУК» – «БИОЛОГ» – 2:1. Глядя на афишу тура, трудно даже представить, что аутсайдер, в роли которого оказался «Машук», принимал одного из лидеров зоны. Участник самого первого чемпионата СССР по футболу 1936 года теперь влачит жалкое существование, еле-еле сводя концы с концами, не имея даже средств на содержание сайта единственного на КМВ футбольного клуба. Команды районных центров, юношеские команды дублеров, новички самого низшего эшелона отечественного первенства без раздумья закладывают в свои планы победы над командой столицы Северо-Кавказского федерального округа.

Голы «биологам» пятигорчане забили, как говорят, «в раздевалку» – на 43-й минуте Р. Алиев и В. Абидоков – на 45-й. Гости ушли от «сухого» поражения на 65-й минуте.

«Машук»: Аршиев, Абидинов, Кабулов, Бугулов, Демидов, Остапенко (Олифиренко), Баев (Чечулин), Ткачев (Блиадзе), Абидоков (Решетняк), Джатиев (Бороздин), Алиев.

«ДИНАМО» – «ДРУЖБА» – 0:2. Из 29-ти предыдущих матчей этих клубов, ставропольцы победили в 18-ти, семь раз праздновали победу майкопчане, четыре встречи завершились вничью. По разности забитых и пропущенных мячей «Динамо» имеет двукратное преимущество – 56-27. Только кому эти цифры интересны, если судьба самого клуба краевого центра не интересует в Ставрополе ни-ко-го! Ведь матч, о котором мы сегодня ведем разговор, состоялся в …Рыздвяном. Непомерная плата за игры на совершенно непригодном и для игр, и для болельщиков стадионе «Динамо» – вот основные причины возвращения команды в рабочий поселок газовиков. А ведь сколько копий было сломано, чтобы футбол под брендом «Динамо» наконец-то вернулся в краевой центр, сколько нервов было потрачено, чтобы убедить столичных чиновников из ПФЛ пойти на этот шаг, как были рады такому повороту событий болельщики города! Всё, как говорят, коту под хвост …

Ставропольская команда, собранная по сусекам перед самым началом осеннего этапа турнира, совершенно не была похожа на хозяина поля: майкопцы выглядели куда более слаженным, сыгравшимся коллективом и преимущество их в первом тайме было очевидным. Наши встрепенулись лишь после перерыва, но гости тут же поймали их на контратаке и вышли вперед. Непонимающие друг друга динамовцы уступали «Дружбе» практически по всем компонентам игры и второй гол в их ворота был вполне закономерно подвел итогом матча. Пришедшее в команду пополнение вряд ли в чем-то превосходит покинувших клуб И. Голищева, И. Селеменева, О. Суворова и Д. Хасцаева.

«Динамо»: Вяльчинов, Белозеров, Фомичев, Бакланов, Долгов, Кукояка (Егиазаров), Хугаев (Розов), Магомедов (Тодуа), Люфт (Гонгадзе), Бацев, Сердюков.

Результаты остальных матчей тура: «Ротор» – СКА – 1:1, «Спартак» – «Афипс» – 1:2, «Легион» – «Краснордар-2» – 0:3, «Ангушт» – «Сочи» – 0:0, «Чайка» – «Армавир» – 0:0. Матч «Кубань-2» – «Черноморец» состоялся в понедельник.

Положение команд

-           |   В  Н   П    М     О
------------------------------------
Ротор       |  13  3   3  37-13  42
Афипс       |  11  4   3  27-15  37
Армавир     |  10  6   3  27-11  36
Черноморец  |  10  3   5  23-10  33
Краснодар-2 |   8  4   6  20-15  28
Сочи        |   7  6   6  24-20  27
Биолог      |   8  2   9  19-22  26
Чайка       |   6  7   5  21-16  25
СКА         |   6  7   6  19-22  25
Дружба      |   6  5   8  20-24  23
Спартак Вл  |   5  6   8  14-20  21
ДИНАМО      |   6  2  10  15-24  20
МАШУК       |   5  3  11  20-35  18
Кубань-2    |   5  3  10  15-30  18
Легион      |   4  4  11  17-35  16
Ангушт      |   3  7   9  13-19  16