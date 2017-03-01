Фото: 5portal.ru На вершине Килиманджаро ставропольские альпинисты водрузили флаг «Пятигорск»

Успешно завершена десятидневная африканская экспедиция пятигорского спортивно-альпинистского клуба «Максимум». Преодолев более ста километров пешего пути, шестеро экстремалов поднялись на самый высокий пик континента.

Для подъема на вершину был выбран популярный у восходителей маршрут Марангу, известный также под названием «Coca-cola Route». Он берет начало с отметки 1700 м над уровнем моря. За три дня пути на Килиманджаро «максималисты» прибавляли по километру в высоту ежедневно, побывав при этом в нескольких климатических поясах. Регулярные тренировки в спортзале, акклиматизационные выходы на склоны зимнего Эльбрусе позволили пятигорчанам уверенно взойти на «вершину Африки».