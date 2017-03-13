В Ачикулаке пожарные потушили пожар в филиале научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук

В селе Ачикулак Нефтекумского района пожарные ПАСС СК потушили здание филиала научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук.

Пожар вспыхнул утром 17 марта на первом этаже двухэтажного административного здания. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 25 квадратных метров. По их оценкам удалось спасти имущество на сумму два миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе ПАСС СК, огнем выжжены коридор и два кабинета, которые использовались для размещения приезжих сотрудников. Причины возгорания устанавливаются.