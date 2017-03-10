Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю В Петровском районе после ДТП водитель бросил авто и пострадавшего пассажира

19 марта в 23 часа 30 минут на 16-м километре автодороги Светлоград – Николина Балка – Прикалаусский водитель автомашины «ВАЗ-211440» не справился с управлением, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Автомобиль опрокинулся, водитель сбежал, бросив на месте ДТП раненого пассажира. 30-летнему мужчине удалось самостоятельно вызвать медиков, которые зафиксировали сотрясение головного мозга и другие травмы.

Водителя, 31-летнего жителя села Николина балка, нашли. Он отказался от процедуры прохождения медосвидетельствования. Нарушителю грозит лишение прав за оставление места автоаварии и за отказ от медосвидетельствования, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.