На Ставрополье 23 марта одновременно во всех территориях впервые пройдет Единая ярмарка вакансий. Так, в Кочубеевском районе в ярмарке примут участие порядка 60 работодателей. Многие из них реализуют сегодня инвестиционные проекты, в основном в агропромышленном секторе. Запуск и работа новых производств, само собой, невозможны без привлечения квалифицированных кадров.

Стоит отметить, что в Кочубеевском районе уровень безработицы остается довольно низким и варьируется от 0,8 до 0,9%. Гражданам, ищущим применение своим навыкам и знаниям, предоставляются различные возможности, в том числе и ярмарки вакансий. В их ходе кочубеевцы могут не только подобрать варианты трудоустройства, но и на месте пройти собеседование с потенциальным работодателем.