Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю В ДТП в Кочубеевском районе погиб человек

18 марта около 5 часов утра на 232-м километре автодороги «Кавказ» водитель автомашины «Лада Приора» не выдержал безопасной дистанции до впереди двигавшегося автомобиля «МАН» (полуприцеп-цистерна) и врезался в него, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В больницу попали три участника аварии: водитель и два пассажира (все жители поселка Иноземцево). Пассажир, находившийся в момент ДТП на переднем сидении, 28-летний мужчина, умер уже в больнице. Он не был пристегнут ремнем безопасности.

За рулем «Приоры» находился 21-летний молодой человек с опытом вождения около трёх лет, за последние два года он 20 раз нарушал правила дорожного движения, около 15 – скоростной режим.