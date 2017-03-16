Мусульманская молодежь – за сотрудничество

Фото: Николай БЛИЗНЮК О государственной политике противодействия экстремизму молодым людям рассказывает Михаил Белоусов Фото: Николай БЛИЗНЮК Выступает муфтий Хаджимурат Гацалов Фото: Николай БЛИЗНЮК Аксакалы и представители госорганов регионов участвуют в работе молодежного этноконфессионального форума в Пятигорске

Три дня в Пятигорске работал молодежный этноконфессиональный форум, призванный содействовать гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействию ксенофобии и совершенствованию взаимодействия органов власти и общества. Его организовала и провела ЦРО «Международная исламская миссия» (МИМ).

На форум приехали представители регионов, входящих в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижегородской, Рязанской, Пензенской областей.

Как рассказал председатель МИМ Шафиг Пшихачев, последние пять лет Международная исламская миссия активно работает на Северном Кавказе. И нашла здесь полное взаимопонимание с руководством регионов, епархиями Русской православной церкви.

На открытии форума первым выступил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Михаил Белоусов.

– В культуре народов нашей страны, в основах православия, ислама, буддизма, иудаизма лежат общие моральные, нравственные ценности, – отметил он. – Но реальность сегодняшнего дня такова, что экстремистские идеи получили глобальное распространение. Нет ни одного государства в мире, которое могло бы жить спокойно, в полной уверенности, что терроризм не коснется его граждан.

Михаил Белоусов подчеркнул, что зачастую террористическая деятельность прикрывается религиозным камуфляжем. В различные традиционные религии, и прежде всего в ислам, экстремисты стремятся внедрить чуждые сектантские идеологии. Распространение таких идеологий привело к хаосу в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, где так называемое Исламское государство совершает чудовищные преступления.

– Именно молодежная аудитория является барометром изменений в этноконфессиональной сфере, – отметил Михаил Белоусов. – Активистам национально-культурных и религиозных организаций и объединений нужно в полной мере использовать современные информационные технологии, не бояться острой полемики, опережать экстремистскую пропаганду.

От координационного центра мусульман Северного Кавказа напутствие молодежи дал муфтий Республики Северная Осетия – Алания Хаджимурат Гацалов:

– Суть всех проблем в непонимании друг друга, в навязывании своих идей, в неуважении к нации, – считает он. – Простые фразы, брошенные не вовремя, в горячке, по наущению шайтана, могут породить большие проблемы. Верующий человек не имеет права оскорблять другого человека. Если увидите оскорбительное высказывание в соцсетях, то просто спросите оппонента: «А где твоя вера?».

Министр Чеченской Республики по национальной политике Джамбулат Умаров как профессиональный историк заверил молодых мусульман, что никакого противостояния русского православия с исламским миром не было. В XIV – XV веках россияне, православные и мусульмане, совместно противостояли агрессии католицизма.

Джамбулат Умаров рассказал молодежи, что тот террористический анклав, который ныне существует в Сирии и Ираке, в начале 90-х годов хотели создать на территории России. Но чеченскому народу во главе с Ахмадом Кадыровым, а затем и всем остальным народам Северного Кавказа удалось победить это страшное зло.

Министр передал участникам форума слова приветствия от национального и духовного лидера народов Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

С большим интересом участники форума слушали выступление представителя госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Длявера Османова.

– Новый статус Республики Крым кардинально изменил ход и характер этнополитических процессов на полуострове, – отметил он. – Обеспечена защита прав всех национальностей и конфессий. Действует общественная крымско-татарская телерадиокомпания. Зарегистрировано более 700 религиозных организаций. Разработана «дорожная карта» передачи им бывших культовых зданий. В Симферополе под патронажем президента возводят соборную мечеть и завершается строительство Александро-Невского кафедрального собора.

В рамках форума прошло несколько семинаров, лекториев и круглых столов, на которых молодые люди смогли высказаться по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений.