Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

На Ставрополье продолжается процесс переоформления договоров аренды земель сельхозназначения общей долевой собственности.

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства СК, в ходе собраний часть собственников земельных паев, недовольных «старыми» арендаторами, изъявили желание либо самостоятельно использовать свою землю, либо передать ее другим арендаторам, на место которых нередко претендуют фермеры, а также агрохолдинги.

Процесс переоформления договоров аренды не обходится без конфликтных ситуаций между дольщиками и арендаторами. Наиболее яркие примеры тому – участки, ранее находившиеся в аренде ООО «СП им. Горького» Труновского района, ЗАО «Родина» Благодарненского района, ЗАО «Октябрьский» Левокумского района, ООО СХП «Подгорное» Георгиевского района и других.

Аналогичная история недавно произошла в ООО «Сергиевское» Грачевского района. Так, пайщики, владельцы земельных участков площадью более 11,8 тысячи гектаров, расположенных в границах муниципального образования Сергиевского сельсовета, в конце прошлого года провели общее собрание, на котором большинством голосов приняли решение не продлевать договор аренды с ООО «Сергиевское», срок которого истекал 22 февраля 2017 года, а передать земли сток в аренду в агрохолдинг «Моя мечта».

В конце февраля в один день было проведено два общих собрания участников долевой собственности. Однако единодушия достичь не удалось. В итоге на первом собрании землю решили передать в ООО «Сергиевское», а на втором — в «Мою мечту».

Как прокомментировали ситуацию в министерстве сельского хозяйства края, принятие участниками долевой собственности в один день решения о передаче земельного участка различным хозяйствам может повлечь судебные разбирательства. Но суды — дело длинное, и уже сегодня есть попытки решить вопрос «силовым» методом. Все прекрасно понимают, что такая ситуация негативно сказывается на работе самого сельхозпредприятия, его стабильной работе.

О перипетиях земельного конфликта, связанного с землями в окрестностях села Сергиевского, редакции «Ставропольской правды» поведала руководитель агрохолдинга «Моя мечта» Ирина Минина:

– После проведения собрания пайщиков, когда большинством голосов было принято решение передать земли в аренду «Моей мечте», мы сдали необходимые документы в краевое управление Россреестра, в результате наш договор аренды зарегистрировали, выдав нам на руки документы 9 марта. (Мы предполагали, что ООО «Сергиевское» будет оспаривать решение собрания, его протокол). Тем не менее в этот же день мы уведомили полицию Грачевского района о том, что намерены заходить на землю: время-то весеннее – пора сеять, обеспечьте, пожалуйста порядок, так как возможны конфликты. И вот мы попытались зайти в поле в прошедшую субботу, 18 марта. В результате сотрудники частного охранного предприятия ООО «Сергиевское» перекрыли дорогу нашим тракторам. Вскоре прибыла полиция, опросила всех. После этого чоповцы отступили. Вчера мы зашли на поле, препятствий вроде нет. Будем работать, а там посмотрим...

В Ставропольском крае широкомасштабные работы по заключению договоров аренды земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, пришлись на 2007 – 2009 годы, напомнили в министерстве сельского хозяйства СК. По итогам 2016 года проведены общие собрания дольщиков и приняты решения в отношении земельных участков площадью около 250 тысяч гектаров. Основными проблемами при перезаключении договоров аренды являются следующие: нежелание части владельцев земельных долей иметь дело с бывшим недобросовестным арендатором, агитационная работа пришлых претендентов на землю, несоразмерные требования об увеличении арендной платы.

В нынешнем году, по данным министерства сельского хозяйства СК, перезаключению подлежит 180 договоров аренды земельных участков, находящихся в общей долевой собственности. А это более 310 тысяч гектаров, которыми владеют 25 тысяч собственников.

Все острые и конфликтные вопросы, напомним, рассматриваются на краевой комиссии по урегулированию земельных споров. Поступило уже более тысячи обращений. В минсельхозе обращают внимание на то, что на фоне процесса перезаключения договоров аренды на рынке земли отмечается заметное оживление: стоимость пая доходит до полумиллиона. У этого процесса есть еще один немаловажный плюс: в борьбе за пайщика арендаторы повышают планку арендной платы за землю.