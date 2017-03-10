Фото пресс-службфы губернатора СК Губернатор Владимир Владимиров на планерке в правительстве Ставропольского края Фото пресс-службфы губернатора СК На еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края Фото пресс-службфы губернатора СК На еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края Фото пресс-службфы губернатора СК На еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края Фото пресс-службфы губернатора СК На еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края

На планерке в правительстве края губернатор Владимир Владимиров рассказал о достигнутых договоренностях с руководством Республики Беларусь.

Теперь правительству края необходимо подготовить «дорожную карту» по их реализации и приступить к работе. По мнению губернатора, из числа совместных проектов приоритетными должны стать внедрение экологически чистого общественного транспорта в городах Кавказских Минеральных Вод и строительство предприятия по ремонту и сборке белорусской тракторной техники.

Глава края поручил усилить контроль в сфере использования земель сельхозназначения, находящихся в муниципальной собственности. Обращаясь к руководству краевого минсельхоза, он нацелил ведомство на тесное взаимодействие с местными главами в вопросах передачи в аренду муниципальных земельных участков. По мнению губернатора, выстраивание сотрудничества в таком формате поможет защитить сферу земельных отношений от коррупционных угроз.

– Решения по использованию этих полей не могут быть сосредоточены в руках одного человека. Мы должны совместно добиваться, чтобы на ставропольской земле работали только те, кто будет о ней заботиться, – подчеркнул Владимир Владимиров.

По поручению губернатора краевое министерство сельского хозяйства во взаимодействии с территориями подготовит сводную информацию о договорах аренды муниципальных сельхозземель, планируемых к заключению в 2017 году.