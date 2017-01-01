Фото: Николай БЛИЗНЮК Вице-премьер ПСК Ирина Кувалдина на первом заседании оргкомитета молодежного форума «Машук-2017».

Началась подготовка к Северо-Кавказскому молодежному форуму «Машук-2017». В зале заседаний полпредства Президента России в СКФО оргкомитет форума провел первое заседание, в котором участвовала и вице-премьер ПСК Ирина Кувалдина.

Как доложила руководитель образовательной программы форума Любовь Крысина, «Машук-2017», в первую очередь, будет посвящен Году экологии. Его основными темами будут экология жизни, развитие территории с точки зрения чистоты коммуникаций и т.д. В образовательной программе появятся новые тренинги, но основной упор организаторы делают на общение. Как заверила Любовь Крысина, вся молодежь будет вовлечена в живое общение. Тренинги будут направлены на развитие концепций личной эффективности и профессионального успеха. Предусмотрены многочисленные встречи с ВИП-гостями. Будет сохранена практика презентаций проектов до основной защиты. Опыт показал, что это полезно.

В этом году темами грантовых проектов станут: профилактика идеологии терроризма и экстремизма, рациональное использование природных ресурсов, расширение границ жизнедеятельности и поддержка людей с ограниченными возможностями, пропаганда традиций народов Северного Кавказа, туристическая привлекательность региона, развитие сельских территорий, поддержка малого и среднего бизнеса, социальное проектирование, новые медиа и социальные сети.

По предложению Федерального агентства по делам молодежи будет изменен размер грантов для физических лиц. Практика показала, что реализация подавляющего большинства проектов требует меньшей суммы, чем 500 тысяч рублей. Поэтому будут введены гранты размером 100, 200 и 300 тысяч рублей.

В работе «Машука – 2017», вероятно, будет участвовать и иностранная делегация. Из каких именно стран – еще уточняется. Но уже поступило предложение пригласить группу участников из Сирии.