20 марта на планерке в Думе СК под председательством Геннадия Ягубова обсудили планы на неделю, которая обещает быть насыщенной и богатой на обсуждение готовящихся к принятию законопроектов.

Фото пресс-службы ДСК На планёрке в Думе Ставропольского края Фото пресс-службы ДСК На планёрке в Думе Ставропольского края Фото пресс-службы ДСК Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов

Председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь проинформировал об участии краевых законодателей в торжественных мероприятиях, посвященных трехлетию вхождения Крыма в состав России. В комитете по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии, как сообщил его председатель Иван Богачёв, вернутся к закону «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений». Напомним, последним предусматривается, что минимальный размер образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения устанавливается в размере земельной доли.

Заместитель председателя Думы Александр Кузьмин поднял вопрос о том, что поступают многочисленные жалобы от жителей краевого центра, связанные с так называемой «точечной застройкой» как в центральной части, так и в других районах города. Недавний пример – вырубка деревьев в переулке Зелёном, которая привлекла внимание общественности и СМИ.

Председатель краевого парламента Геннадий Ягубов отметил, что наш регион входит в число 25 субъектов РФ, которые взяли на себя роль первопроходцев по внедрению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Одной из приоритетных задач является борьба с несанкционированными свалками. Ставропольский край имеет шансы получить федеральные средства для решения проблемы. Необходимо подумать и об альтернативных источниках финансирования мероприятий по рекультивации свалок.