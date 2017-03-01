Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского района Виновник торжества Александр Родионович Абрамов (на снимке – справа) и гости стали зрителями концерта, подготовленного в честь юбиляра Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского района Ветерана Великой Отечественной войны Александра Родионовича Абрамова земляки поздравили с 90-летием

Практически все жители хутора Мищенского Кочубеевского района приняли участие в чествовании земляка ветерана Великой Отечественной войны Александра Родионовича Абрамова, который отметил свой 90-летний юбилей. Военный летчик, он всю жизнь посвятил служению Родине. А выйдя на пенсию, майор ВВС в отставке включился в активную работу по воспитанию подрастающего поколения.

А. Абрамов – председатель мищенской «первички» районного совета ветеранов. Он частый и желанный гость в образовательных учреждениях. А в этот раз сами учащиеся местной школы, воспитанники детского сада, педагоги и родители пришли поздравить юбиляра. Они дали в честь ветерана небольшой концерт, причем А. Абрамов с удовольствием подпевал самодеятельным артистам.

В этот день бывший военный летчик также принимал поздравления от представителей местной власти, друзей, соратников по ветеранской организации. А еще ему в торжественной обстановке вручили персональное поздравление от Президента РФ Владимира Путина.