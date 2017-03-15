Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ ЖКХ

С Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства поздравляет работников отрасли губернатор Владимир Владимиров:

«Вы трудитесь на одном из самых сложных и ответственных направлений. В ваших руках – стабильная деятельность учреждений и предприятий края, благоустроенность его территорий, комфорт и уют в каждом доме. За всем этим стоит самочувствие и настроение миллионов ставропольцев, благополучие всего нашего региона. Вы заслуживаете самых тёплых слов благодарности за нелёгкий, но жизненно важный для населения труд! Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых достижений в труде во имя Ставрополья и людей!».

От имени депутатов Думы края с профессиональным праздником работников бытового обслуживания и ЖКХ поздравил председатель Думы СК Геннадий Ягубов:

«Значимость вашего труда невозможно переоценить, ведь от слаженной работы ЖКХ, высокого уровня бытового обслуживания зависит стабильное развитие всего Ставрополья. Сфера жилищного и коммунального хозяйства традиционно относится к одной из самых непростых в нашей стране. При этом, несмотря на многочисленные сложности, вы трудитесь на благо людей и создаете в их домах и на улицах городов и сел комфорт и уют».