Работа для инвалидов

В числе важнейших задач, которые ставит перед регионами Министерство труда и социальной защиты РФ, – повышение уровня занятости инвалидов до 40 процентов к 2018 году с постепенным доведением до 50 процентов к 2020 году.

В Ставропольском крае к достижению этого показателя вплотную приблизились уже к концу 2016 года.

По информации краевого министерства труда и социальной защиты населения, благодаря реализации ведомством специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости, в том числе и квотирования рабочих мест, уровень их трудоустройства на сегодняшний день составляет 46,1%.

При этом министерством ежемесячно осуществляется мониторинг исполнения работодателями норм законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов. Списки работодателей, не исполняющих квоту, направляются в органы прокуратуры для принятия соответствующих мер. Результат этой работы по итогам 2016 года – сокращение на 68,2 процента числа работодателей, уклоняющихся от выполнения обязательных требований законодательства. Сейчас в крае на квотированных рабочих местах трудятся более 8 тысяч инвалидов.

В текущем году министерство приступает к реализации нового мероприятия – стажировке инвалидов и выпускников образовательных организаций, в том числе инвалидов-выпускников, которая будет способствовать возвращению инвалидов к трудовой деятельности, приобретению опыта работы, адаптации в трудовом коллективе и закреплению их на рабочем месте. При этом работодателю, принявшему на работу инвалида, за счет средств краевого бюджета будут компенсироваться расходы на оплату труда не только стажера, но и наставника.

В прошлом году в органы занятости края обратились 2,9 тысячи инвалидов, из них 1,4 тысячи трудоустроены. Сейчас на регистрационном учете в учреждениях занятости края в качестве безработных состоят около полутора тысяч инвалидов. Как отмечают специалисты, человек с инвалидностью (особенно 2 и 3 группы) должен знать, что при желании он вполне способен стать участником активной социальной жизни и профессиональной деятельности. Всем желающим трудиться обеспечивается доступ к краевому и общероссийскому банку вакансий, в том числе банку свободных рабочих мест для инвалидов. Ежедневно все зарегистрированные вакансии учреждения занятости края выгружают на официальный сайт министерства труда и социальной защиты населения края, где предусмотрена версия для слабовидящих. Информация о наличии подходящей работы доводится до инвалидов с использованием различных средств коммуникации.

Также большое внимание уделяется министерством услугам по профессиональной ориентации и психологической поддержке, которые ежегодно получают более 2 тысяч инвалидов.