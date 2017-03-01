Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фемида

В Суде по интеллектуальным правам (г. Москва) завершилось слушание дела об обжаловании постановления о наложении штрафа, вынесенного управлением Федеральной антимонопольной службы по СК в отношении ООО «СВ» – учредителя газеты «Открытая. Для всех и каждого».

Как напомнили краевые антимонопольщики, ранее комиссия Ставропольского УФАС России по итогам рассмотрения дела, возбужденного по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении ООО «СВ», признала его виновным в распространении ненадлежащей рекламы. Поводом послужило опубликование на страницах газеты «Открытая» ряда статей: «Винодел от бога! Полвека трудов – прямая дорога»; «Вино – это самый трезвый выбор, уж поверьте!»; «Солнечный напиток не пьянит, а радует». Информация, содержащаяся в этих публикациях, была направлена на привлечение внимания к известному на Ставрополье производителю алкогольных напитков и непосредственно к товарам, им производимым и реализуемым, отметили антимонопольщики. В опубликованной на страницах газеты информации выявлены нарушения различных требований и ограничений, установленных законодательством о рекламе. Так, например, указанная реклама содержала образы людей, в ней демонстрировался процесс потребления алкоголя, создавала впечатление, что эта горячительная продукция одобряется органами государственной власти. Кроме того, реклама «зеленого змия» не сопровождалась предупреждением о вреде его чрезмерного потребления. Несмотря на то что газета не специализируется на сообщениях и материалах платного характера, вышеназванные статьи не сопровождались пометками «реклама», «на правах рекламы» и другими.

Как рассказали в краевом управлении ФАС, по результатам рассмотрения признано, что ООО «СВ» нарушило Федеральный закон «О рекламе» и привлечено к ответственности в виде административного штрафа. Не согласившись с вынесенным постановлением, нарушители обжаловали его в Арбитражном суде Ставропольского края, а затем в шестнадцатом Арбитражном апелляционном суде.

Эти суды, всесторонне исследовав все обстоятельства дела, пришли к однозначному выводу. Размещение отдельных сведений, очевидно вызывающих у потребителя ассоциацию с определенным товаром, с целью привлечения внимания к объекту рекламирования рассматривается как реклама этой продукции, поскольку для этих целей достаточно изображения части сведений о товаре, в частности товарного знака. Постановление Ставропольского УФАС России было признано соответствующим нормам материального и процессуального права. Точку в этом деле поставил Суд по интеллектуальным правам (г. Москва), сообщили в краевом антимонопольном ведомстве. Постановление о наложении штрафа, вынесенное Ставропольским УФАС России в отношении ООО «СВ», было признано законным и обоснованным. По этому поводу в краевом управлении ФАС напомнили слова Авраама Линкольна: «Давайте верить в то, что сила – на стороне правды; и пусть эта вера поможет нам исполнить наш долг так, как мы его понимаем».