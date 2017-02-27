Учебный год «Азбуки Интернета» стартовал в Ставрополе при поддержке «Ростелекома» Учебный год «Азбуки Интернета» стартовал в Ставрополе при поддержке «Ростелекома»

17 марта в Ставрополе «Ростелеком», Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю и «Сбербанк» открыли первые в этом году курсы компьютерной грамотности по совместному проекту «Азбука Интернета» для старшего поколения. С 2014 г., с момента начала реализации проекта уже более 1000 пенсионеров познакомились с возможностями глобальной сети.

Напомним, Пенсионный фонд Российской Федерации и крупнейший оператор связи России «Ростелеком» в 2014 году заключили Соглашение о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. В рамках этого Соглашения было разработано специализированное образовательное пособие для людей пожилого возраста «Азбука Интернета». Учебник максимально учитывает особенности восприятия сложной информации людьми старшего поколения, дает сведения об устройстве компьютера, правилах работы с текстовыми файлами, видео- и аудиоматериалами, фотографиями, а также разъясняет, как и где можно получить государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Все материалы учебного пособия размещены на специальном порталеwww.azbukainterneta.ru.

Полина Чумакова, директор по работе с массовый сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Азбука Интернета» – это серьёзный и социально ориентированный проект, который особенно важен для взрослого поколения. Интернет захватил абсолютно все сферы нашей жизни, молодёжь свободно адаптируется к новым реалиям, а вот пенсионерам сложно разобраться во всех новшествах самим. Именно поэтому «Азбука Интернета» так важна сегодня, к тому же, она открывает новые возможности для самореализации, создания комфортных условий в получении различных услуг. Кроме этого, проект позволяет стирать границы для общения, как территориальные, так и возрастные».

На занятия уже записались более 60 слушателей, окончание курса запланировано на конец апреля. За полтора месяца обучения организаторы обещают, что ученики пожилого возраста с лёгкостью смогут ориентироваться в интернет-пространстве и пользоваться современными сервисами.

Владимир Попов, Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю: «Ставропольский край три года назад стал пилотным регионом, где стартовал проект «Азбука Интернета». Нам доверили стать первопроходцами, и уже сегодня мы видим, насколько курсы нужны старшему поколению. Мы стремимся к тому, чтобы наши выпускники получали действительно прочные знания и навыки, ведь будущее – за высокими технологиями, и мы хотим приобщить к этому будущему наших пенсионеров».