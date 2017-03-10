Фото: пресс-служба губернатора СК Совещание семинар судей краевого суда, районных (городских) судов и мировых судей Ставрополья по итогам работы в 2016 году. Фото: пресс-служба губернатора СК Совещание семинар судей краевого суда, районных (городских) судов и мировых судей Ставрополья по итогам работы в 2016 году. Фото: пресс-служба губернатора СК Совещание семинар судей краевого суда, районных (городских) судов и мировых судей Ставрополья по итогам работы в 2016 году. Фото: пресс-служба губернатора СК Совещание семинар судей краевого суда, районных (городских) судов и мировых судей Ставрополья по итогам работы в 2016 году. Фото: пресс-служба губернатора СК Судьи Ставропольского края подводят итоги работы за 2016 год

В Ставрополе проходит совещание семинар судей краевого суда, районных (городских) судов и мировых судей Ставрополья по итогам работы в 2016 году. Его открыл и обратился с приветствием к собравшимся губернатора края Владимир Владимиров. Он отметил плодотворное взаимодействие исполнительной и судебной властей, которым удовлетворен и как руководитель региона, и как человек. Глава региона поблагодарил судейский корпус края за работу. Он подчеркнул, что в 2016 году судами Ставрополья были вынесены решения по ряду резонансных дел. В частности «поставлена точка» в деле о массовой драке в больнице Минеральных Вод, которая произошла в 2014 году, 27 ее участников понесли заслуженное наказание. Владимир Владимиров считает, что важную роль играют судьи в решении проблем, касающихся задержек заработной платы, качества жилищно-коммунальных услуг и других вопросов. Справедливые решения по этим делам, подчеркнул губернатор, укрепляют доверие граждан к органам государственной власти.

– От вердиктов, которые вы выносите, зависят судьбы людей. Пусть при принятии решений вы всегда руководствуетесь чувством справедливости. Ведь именно на справедливость запрос общества сегодня чрезвычайно высок, – сказал он.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Валерий Попков охарактеризовал состояние судебной системы в округе и проблемные вопросы, которые предстоит решать в нынешнем году, главная среди них — подбор и отбор кадров. Заместитель Гендиректора Судебного департамента при Верховном суде РФ Алексей Слотюк пообещал, что новое здание краевого суда, «предпосылки к которому уже в работе, появится еще при жизни нынешнего председателя крайсуда». Председатель Думы края Геннадий Ягубов подчеркнул, что конструктивный диалог между думой (она, напомним, назначает мировых судей) и судебной властью будет развиваться и в дальнейшем.

Доклад об итогах работы судов Ставрополья и основных направлениях развития судебной системы края сделал председатель краевого суда Евгений Кузин. За прошлый год всеми судами было рассмотрено 430835 уголовных, гражданских и административных дел, что на 6,6 процента больше уровня 2015 года. В основном, председатель крайсуда оперировал статистическими данными, но они дали четкую картину, нагрузки, качества и недостатков работы судебной системы Ставрополья.