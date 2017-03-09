Фото пресс-службы губернатора СК Совещание-семинар судей краевого суда, районных (городских) судов и мировых судей Ставрополья по итогам работы в 2016 году. Фото: пресс-служба губернатора СК Совещание семинар судей краевого суда, районных (городских) судов и мировых судей Ставрополья по итогам работы в 2016 году. Фото: пресс-служба губернатора СК Судьи Ставропольского края подводят итоги работы за 2016 год

В Ставрополе завершился совещание-семинар судей краевого суда, районных (городских) судов и мировых судей Ставрополья по итогам работы в 2016 году.

После основного доклада, который сделал председатель краевого суда Евгений Кузин, выступили начальник Управления Судебного департамента при Верховном суде РФ в Ставропольском крае Дмитрий Лоханский и начальник краевого управления по обеспечению деятельности мировых судей Валерий Будко.

Во второй половине дня судьи обсуждали актуальные вопросы своей деятельности. Были заслушаны сообщения об организации судопроизводства по уголовным и гражданским делам, обсуждены аналитические доклады о характерных ошибках, допускаемых судьями при рассмотрении этих категорий дел. Отметим, что анализ был сделан по итогам работы президиума краевого суда. Также участники семинара познакомились с итогами работы судебных коллегий по гражданским и уголовным делам Ставропольского краевого суда. Отметим, что прозвучали не сухие доклады, а исследование практики судопроизводства, а слушатели семинара получили ответы на актуальные вопросы.

Итоги семинара подвел председатель краевого суда Евгений Кузин.

В рамках совещания-семинара лучшим судьям края были вручены краевые и ведомственные награды.