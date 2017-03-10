Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

В рамках рабочей поездки делегации Ставрополья в Беларусь состоялась встреча министра культуры края Татьяны Лихачёвой с министром культуры республики Борисом Светловым.

Обсуждались вопросы сотрудничества Ставрополья и Беларуси в культурной сфере. В частности, рассмотрена возможность проведения обменных гастролей творческих коллективов. Планируется, что Беларусь в этом году посетят краевой казачий ансамбль «Ставрополье» и коллектив Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю.Лермонтова. На Ставрополье, в свою очередь, выступят белорусские коллективы – государственный академический музыкальный театр республики и государственный ансамбль танца Беларуси. Ожидается, что они примут участие в краевом фестивале «Музыкальная осень Ставрополья» в этом году. Творческие коллективы и учреждения культуры Беларуси также приглашены к участию в других фестивалях, проводимых на Ставрополье, – в частности, в форуме творческих союзов «Белая акация».

– У нас много точек соприкосновения в культурной сфере, есть интересные предложения. Планируем составить план совместных действий в области культуры на ближайшую перспективу, – прокомментировала Татьяна Лихачёва.

Министр также посетила ряд республиканский учреждений культуры. По её словам, у руководителей белорусских музеев нашло отклик предложение о проведении совместных вебинаров и онлайн-конфенций для обмена опытом – в частности, в сфере создания доступной среды. Планируется организовать обменные выставочные проекты.