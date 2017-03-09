Фото: пресс-служба администрации Невинномысска «Серебро» и «бронзу» привезли домой юные хоккеисты из Невинномысска по итоогам двух выездов

Успешно выступили в ходе двух представительных турниров юные хоккеисты Невинномысска, представляющие городскую ДЮСШ по зимним видам спорта. Сначала в Нижегородской области на соревнованиях Emerald time в ходе упорной борьбы команда «Хаски-2007» завоевала «бронзу». А затем ребята помладше, из сборной «Хаски-2009», проявили спортивный характер в играх турнира «Кубок весны», который проводился в Липецке. Как сообщили в администрации Невинномысска, в копилку наград по итогам выезда юные земляки из «Хаски-2009» положили заслуженное «серебро».