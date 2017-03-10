В овцеводческих предприятиях Ставрополья началось ягнение овец. Горячая пора наступила и для СПК «Восток» Степновского района — отраслевого лидера не только Ставрополья, но и России. Хозяйство является не только племзаводом, но и селекционно-генетическим центром по разведению северокавказской мясо-шерстной породы овец.

По словам председателя Петра Лобанова, в прошлом году реализовано более 2,4 тысяч племенных овец в Астраханскую область, Чеченскую республику и аграриям Ставрополья, а также более 38 тонн шерсти высокого качества. Сегодня в хозяйстве насчитывается почти 13 тысяч овец. Как сообщили в пресс-службе регионального аграрного ведомства, побывавший в сельхозпредприятии первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Руденко отметил, что СПК племзавод «Восток» по праву считается одним из сильнейших предприятий, занимающихся разведением овец лучших полутонкорунных отечественных пород. Высокие показатели производительности славят степновских овцеводов не только на российском, но и на мировом уровне.