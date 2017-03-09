Герба министерства культуры СК

На состоявшемся расширенном заседании коллегии министерства культуры края рассмотрены итоги работы отрасли за 2016 год и задачи на 2017-й. В нем приняли участие руководители органов культуры городских округов и муниципальных районов, краевых учреждений культуры, деятели культуры и искусства.

От депутатского корпуса собравшихся приветствовала председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Думы СК Валентина Муравьёва. Она, в частности, отметила, что наш любимый Ставропольский край не только отличается замечательно красивой природой, но и удивительно богат талантливыми людьми, работающими именно в сфере культуры. Дума Ставропольского края шестого созыва, работающая менее полугода, добавила В. Муравьёва, заложила в краевом бюджете средства на повышение заработной платы в отрасль культуры. А нашему обществу так важно по достоинству оценить труд людей, несущих доброту, выискивающих и выращивающих таланты. Не может не радовать появление федеральных программ софинансирования (с участием краевого бюджета) по ремонту и реконструкции сельских домов культуры. Пятигорский театр оперетты по программе поддержки театров малых городов получит возможность создать две новые постановки. Удалось также неплохо поддержать и государственный ансамбль «Ставрополье». Кто-то скажет: мало. Но не зря говорится, лиха беда начало. Все мы убедились, что проходившие недавно Год культуры, Год литературы, Год кино содействовали большему вниманию со стороны государства на библиотеки, музеи, кинотеатры, детские музыкальные школы, школы искусств, и мы уже видим отдачу от сделанного. Валентина Муравьёва выразила уверенность, что руководимый ею комитет, Дума СК в целом будут и далее последовательно продолжать политику поддержки культуры. От имени депутатов она поблагодарила тружеников, которые «за мизерную зарплату отдают свой талант, свою душу родному Ставрополью».

С основным докладом выступила первый заместитель министра культуры СК Галина Павлова. Она напомнила, что указом Президента России в 2014 году утверждены Основы государственной культурной политики, призывающие переосмыслить роль культуры, которую в последнее время многие привыкли воспринимать как сферу услуг досуга и развлечений. Теперь, как говорит глава государства, «нам предстоит на деле вывести культуру на высоту общественного предназначения, добиться, чтобы она действительно стала естественным регулятором жизни, определяла поведение, поступки людей, влияла на их отношение к своей стране, семье, воспитанию детей». И сегодня работники отрасли прилагают все усилия для реализации принятой в 2016 году Стратегии государственной культурной политики до 2030 года, определившей главные цели – укрепление единства общества, развитие культурного потенциала, традиционных для нас ценностей, норм, обычаев.

В декабре 2016 года на парламентских слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания РФ зампред правительства СК Ирина Кувалдина отметила, что в нашем регионе выбран – один из трех – базовый сценарий реализации стратегии: постепенное развитие сферы культуры по приоритетным направлениям, преодоление существующих проблем, использование многоканального финансирования, привлечение частных инвестиций.

Единое культурное пространство Ставропольского края создает разветвленная сеть, объединяющая 1379 государственных и муниципальных учреждений. В 2016 году на развитие отрасли в консолидированном бюджете было направлено 4281,74 млн рублей, доля расходов на культуру составила 4,1% (на уровне 2015 года). Средняя заработная плата в отрасли превышает 17 тысяч рублей, что составляет 80,9% от уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в крае, это на 1,5% выше, чем предусмотрено в «дорожной карте» в рамках выполнения майских указов президента страны. По прогнозам, в 2017 году заработная плата работников культуры края должна составлять 82,8% от среднемесячной по региону.

На укрепление материально-технической базы учреждений было направлено 162,1 млн рублей. Освоение средств на капитальный и текущий ремонт составило 150,7 млн рублей, из них на ремонт зданий муниципальных учреждений культуры – 125,3 млн рублей. На условиях софинансирования выполнен ремонт кровель учреждений культуры в 12 районах края. Проведен ремонт в пяти государственных учреждениях культуры.

Вместе с тем, отмечалось в докладе, укрепление материально-технической базы отрасли по-прежнему остается актуальным. Из 84 зданий государственных учреждений культуры 32 требуют капитального ремонта (38,1%). Из 947 муниципальных 300 ждут капитального ремонта, 22 находятся в аварийном состоянии, 43 не отапливаются в зимний период по причине неисправности отопительных систем или отсутствия источников тепла. В 2017 году предусмотрено финансирование в объеме 29,7 млн рублей из федерального и краевого бюджетов на укрепление материально-технической базы культуры 13 муниципальным районам. Главнейшая задача сегодня – сохранение сети учреждений культуры, особенно в сельской местности.

2017 год губернатором края В. Владимировым объявлен Годом местных инициатив. Программа развития территорий муниципальных образований, основанная на местных инициативах, является дополнительным инструментом поддержки сельских территорий. В рамках данной программы за последние три года было отремонтировано 15 сельских учреждений культуры.

В 2017 году Ставрополье принимает участие в федеральной программе господдержки регионов по созданию, модернизации сельских домов культуры. За счет субсидий из федерального, краевого и местных бюджетов в рамках этого проекта планируется отремонтировать девять сельских домов культуры и построить по типовому проекту два дома культуры на 300 мест каждый в Новоалександровском и Туркменском районах. Дополнительно из краевого бюджета выделены средства на ремонт еще семи муниципальных объектов культуры.

Характеризуя кадровую составляющую отрасли, докладчик констатировала, что актуальным остается привлечение молодых специалистов, а также повышение уровня профессиональной компетенции персонала. Из 11,6 тысячи человек, работающих в культуре края, весьма значительную часть составляют работники предпенсионного и пенсионного возраста.

Важно добавить, что в крае сохранены меры социальной поддержки и механизмы стимулирования творческой деятельности одаренных детей, молодежи, деятелей культуры и искусства за счет краевых средств. В 2016 году губернатором В. Владимировым принято беспрецедентное решение об увеличении в 10 раз премии губернатора края: 13 премий известным деятелям культуры с 20 тысяч рублей до 200 тысяч рублей, а стипендий талантливой творческой молодежи, одаренным детям – с 1,5 тысячи рублей до 15 тысяч в месяц – всего 66 стипендий. Это должно стать достойным стимулом для развития творческих инициатив работников культуры.

Интересные плоды приносит реализация предусмотренного Стратегией государственно-частного партнерства, меценатства, включение профессиональных союзов, общественных организаций в процесс реализации культурной политики, гражданских инициатив. Так, по итогам проведенного министерством культуры СК конкурса среди некоммерческих организаций на получение субсидии из федерального бюджета выиграл проект регионального отделения Союза художников, и впервые в крае был проведен Международный скульптурный симпозиум с участием скульпторов Греции, Беларуси, Грузии, Москвы, Санкт-Петербург, Татарстана, Северной Осетии, Краснодара и Ставрополя.

В рамках реализации государственной культурной политики, развития туризма в Ставропольском крае в течение года на заседаниях правительства СК при участии министерства культуры не раз рассматривались вопросы деятельности туристско-рекреационного комплекса Ставрополья. В крае сформирован туристско-рекреационный кластер «Экокурорт Кавминводы». Порядок и механизмы его финансирования определены федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)». Высокую оценку организаторов Всероссийского проекта «Русские усадьбы» получил включенный в него туристский маршрут выходного дня «Усадьбы Юга России в городах Кавказских Минеральных Вод».

2016 год был богат на яркие и значимые события, продолжилось развитие знаковых брендов региона. Более 500 мероприятий различного формата, посвященных Году кино, прошло по всему краю. Большой резонанс получила Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная к Дню российского кино, прошедшая в 24 населенных пунктах на 33 площадках. Жителям края надолго запомнились культурные акции к 71-й годовщине победы в Великой Оте-чественной войне и к Дню Ставропольского края. Замечательным воплощением соглашения между правительством Ставропольского края и публичным акционерным обществом «Лукойл» стали II Межрегиональный форум творческих союзов «Белая акация», славянский форум искусств и Международный Славянский литературный форум «Золотой Витязь», 47-й фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья». В Москве при участии краевого Музея изобразительных искусств прошли дни казаков-некрасовцев, а краевым Домом народного творчества в Левокумском районе проведен фестиваль «История жизни казаков-некрасовцев в музыкально-поэтическом фольклоре».

Как с удовлетворением отметила Г. Павлова, проект государственного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве «Ставрополье – родина слонов» вошел в шорт-лист регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards по СКФО и ЮФО и занял 1-е место по Северо-Кавказскому федеральному округу на ежегодном фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России – 2016». Другой проект этого музея – «Вдоль по линии Кавказа» – стал победителем по Северо-Кавказскому военному округу как лучший туристический военно-исторический маршрут по итогам конкурса «Жизнь – Отечеству», организованного Российским военно-историческим обществом. Народный хор студентов Ставропольского краевого колледжа искусств получил «Серебряный диплом» в номинации «Сценический фольклор» на Всемирных хоровых играх в Сочи. А детская музыкальная школа № 1 города Ставрополя стала лауреатом Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».

Отметивший 75-летний юбилей краевой Дом народного творчества также успешно провел серию масштабных творческих акций по различным направлениям самодеятельного художественного творчества и досуговой деятельности. При поддержке Министерства культуры России реализован ряд интересных проектов – региональный этап Всероссийского хорового фестиваля среди народных хоров, Всероссийская творческая лаборатория по методике работы с казачьим фольклорным коллективом. Для нашего многонационального края несомненно важными являются дни национальных культур, проводимые Домом народного творчества совместно с национально-культурными объединениями, центрами, автономиями края.

В результате оптимизации, проведенной органами местного самоуправления в 2016 году, сеть учреждений культурно-досугового типа края сократилась на 10 единиц. Тенденция, конечно, негативная, и на это было обращено внимание руководителей органов управления культурой администраций муниципальных районов и городских округов, задача которых – постоянное взаимодействие с главами сел и районов.

Более благоприятной можно считать ситуацию с библиотечным обслуживанием: в крае им охвачено 39,0% населения. Число пользователей государственных и муниципальных библиотек увеличилось по сравнению с 2015 годом на 18 тысяч человек и составило 1092,4 тысячи человек, из них 33% – дети. Появление электронных каталогов позволило библиотекам представлять свои ресурсы и в Интернете: сегодня удаленный пользователь имеет доступ к ресурсам, содержащим более 2 миллионов 900 тысяч библиографических записей. Реализация государственной программы по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет продолжается. Важными событиями в продвижении чтения стали проведенные библиотеками общекраевые акции «Время читать!», «Синематограф в Библио- Ночь», «Читающая армия правнуков Победы», «Живое слово Ставрополья».

Весьма заметна и работа 43 действующих в крае музеев: сохраняется тенденция увеличения посещаемости. В 2016-м их экспозиции посетили более 800 тысяч человек, половина из которых – дети. Возросла интенсивность экскурсионной работы: число экскурсантов превысило 420 тысяч человек. Почти 50 тысяч детей стали участниками 153 образовательных программ.

Положительной оценки заслуживает репертуарная политика государственных театрально-концертных организаций края, в частности, учитывающих важность приобщения к искусству детей и молодежи. Театры края вели активную выездную деятельность и участвовали в межрегиональных проектах: Театр кукол представил свои спектакли в Астрахани, Театр оперетты побывал на гастролях в Предгорном и Минераловодском районах, в Буденновске, Железноводске и Кисловодске, а также в Краснодарском крае. Академический театр драмы с выездными спектаклями побывал в 14 муниципальных образованиях края, успешно выступил на сцене Московского Малого театра. Ставропольская государственная филармония в 2016 году представила 25 новых программ. Среди наиболее значимых – циклы концертов «Музыкальные столицы мира», «Для будущих мам и не только», «Музыка от гурмана», «Большая премьера».

Коллегией утвержден план ее работы на 2017 год. Участники заседания с интересом выслушали сообщение члена молодежного правительства СК Даниила Штерна о проекте нового брендбука (герба) министерства культуры СК, по итогам обсуждения которого было решено продолжить эту работу.