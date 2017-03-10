В Ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова прошел необычный урок, посвященный учреждению директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым новых ведомственных медалей и нагрудных знаков. Первые награды отличившимся будут вручены к Дню Росгвардии — 27 марта.

Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, шефы кадетки — председатель совета ветеранов войск правопорядка города Ставрополя Виктор Медяник и сотрудник управления Росгвардии по СК Алексей Акинин провели в кадетских классах Росгвардии занятия о статусе новых наград: звании «Почетный сотрудник Росгвардии» и одиннадцати медалях, среди которых есть «За особые достижения в учебе».

Кадеты-ермоловцы, в свою очередь, доложили о ходе подготовки к VIII открытому ежегодному турниру по тактическому пейнтболу. В этом году он также получил новый статус и будет проводится к Дню Росгвардии. Более ста спортсменов разного возраста уже подали заявки на участие. Ориентировочно основные бои пройдут 24 – 25 марта, а после каникул с финалистами сразятся команды шефов Ставропольской кадетки.