Николай Близнюк

Я рос в доме, стоявшем сразу за забором стадиона «Торпедо» в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Ворота на стадион никогда не закрывали. Так что и мы, мальчишки, и многие взрослые почти все свободное время проводили там: кто играл в мини-футбол на баскетбольной площадке, кто подтягивался на турнике, отжимался на брусьях… Никому и в голову не приходило прогонять физкультурников. Единственное, о чем нас просили служители стадиона, – не выходить на футбольное поле, не вытаптывать газон. Примерно раз в неделю на нем играли настоящие футбольные команды: в красивой форме, с судьей в черном. Мы с интересом глазели, как финтили нападающие, как вытаскивали мяч из угла ворот вратари. На трибунах никто не орал, не свистел, не размахивал фанатскими шарфами или флагами. Не было и заградительных кордонов милиции. После матча все спокойно расходились, мирно обсуждая эпизоды игры. Тогда, пожалуй, между словами «спорт», «физическая культура» можно было поставить союз «и».

Но так было 50 лет назад. А уже через 25 лет я очень и очень подумал бы: есть ли связь между спортом высших достижений и физической культурой? Будучи редактором республиканской спортивной газеты, я почти каждый день встречался с призерами чемпионатов СССР, Европы, мира. Из них не многие после окончания спортивной карьеры олицетворяли известный афоризм древних греков «В здоровом теле – здоровый дух». У остальных из-за сверхнагрузок вылезла куча болячек. А иные, после того как отпала необходимость соблюдать жесточайший режим, пустились во все тяжкие (попросту спились).

Как-то я зашел к председателю Госкомспорта Северной Осетии, двукратному олимпийскому чемпиону Сослану Андиеву, чтобы узнать, правда ли, что у молодого талантливого борца (победителя Кубка мира, призера Олимпийских игр) Владимира Тогузова проблемы с сердцем. На это Андиев мне ответил:

– А у кого из нас, тех, кто выступал на таком уровне, нет проблем с сердцем?

Напомню, что все это происходило четверть века назад, когда подавляющее большинство советских атлетов еще не знали, что такое допинг. Теперь представьте, как ныне подрывают свое здоровье атлеты высокого уровня…

Современные высшие результаты почти во всех видах спорта находятся за пределами нормальных возможностей человеческого организма. Чтобы «прыгнуть выше головы», почти все топ-атлеты химичат, то есть употребляют уйму всевозможных препаратов. В последние годы обсуждение допинговых скандалов уже вышло на государственный уровень, а большой спорт окончательно превратился в атрибут пропагандистской войны или в коммерческое реалити-шоу.

И власть имущие по-прежнему изо всех сил развивают спорт высших достижений, объясняя, что таким образом они поддерживают патриотический дух, сплачивают нацию. На это не жалко никаких денег. На днях информагентства сообщили, что на строительство только одного стадиона в Санкт-Петербурге, где пройдет несколько матчей чемпионата мира по футболу, уже израсходовали 41 миллиард рублей. И подобных новостроек в стране с десяток. Ясно, что и после ЧМ ворота этих стадионов будут наглухо закрыты для физкультурников. Так ради чего такие жертвы?

Я убежден: патриот не тот, кто размахивает флагом и истошно орет с трибуны: «Россия, вперед!», а тот, кто делает все, что в его силах, чтобы рядом не просили милостыню старики, не курили травку подростки, чтобы основу нации составляли здоровые, физически активные граждане.

Возможно, спортивные функционеры приведут свои аргументы, начнут громыхать цифрами: сколько детей числится в спортивных секциях, сколько проведено соревнований, сколько построено футбольных полей с искусственным покрытием!

Все так. Но, во-первых, сейчас почти не осталось бесплатных спортивных секций. А во-вторых, между спортом (даже детско-юношеским) и физкультурой есть большая функциональная разница. Цель спорта – победить соперника, цель физической культуры – усовершенствовать, оздоровить свое тело.

Пять лет назад на презентации проекта Центра спортивной подготовки «Юг Спорта» в Кисловодске мне удалось на эту тему переговорить с тогдашним министром физкультуры и спорта Ставропольского края Виктором Осиповым. Он согласился, что пропаганде физической культуры, созданию материальной базы для нее необходимо уделять больше внимания. И заявил, что он, как куратор Кисловодска в правительстве края, обещает в ближайшие год-два построить в городе-курорте сеть велосипедных дорожек. Увы, Осипова вскоре сняли с должности, а ни от кого из его преемников подобных обещаний я не слышал.

И вот что мы имеем на сегодняшний день: вложив сотни миллионов рублей, базу для топ-атлетов и сборных команд страны в Кисловодске почти построили. А для физкультурников не проложили ни одного метра велосипедных или беговых дорожек, не установили ни одного комплекта уличных тренажеров. Более того, в местных СМИ очень редко можно найти публикации, пропагандирующие физическую культуру, здоровый образ жизни (ЗОЖ). Лишь множество отчетов со всевозможных соревнований с перечислением фамилий победителей и призеров. А когда прошлой осенью инструкторы ЗОЖ Лиги здоровья нации проводили в Кисловодском парке акцию «10000 шагов к здоровью», ни один представитель местной власти не соизволил в ней поучаствовать.

Многие, в том числе и я, восприняли с надеждой указ президента о возрождении комплекса ГТО. Если убрать милитаристскую подоплеку, то этот комплекс – замечательная возможность объединить спорт и физическую культуру. Ведь смысл его внедрения в том, чтобы регулярно и целенаправленно тренироваться, ориентируясь на нормативы, которые рассчитаны на гармоничное физическое развитие.

Но прошло два года, а подавляющее большинство россиян до сих пор понятия не имеет о нормативах комплекса и никак не готовится к их сдаче.

Вчера я спросил дочь-семиклассницу: сдавала ли она или кто-либо из одноклассников нормативы ГТО?

– Я не сдавала. И не слышала, чтобы кто-нибудь из наших сдавал.

Я с удовольствием бы вышел на одну спортивную площадку с дочерью. И потому, что хочу проверить свои силы в комплексе ГТО, и потому, что убежден: только совместные занятия родителей и детей физической культурой могут заложить надежный фундамент будущей здоровой нации. Но, увы, оказывается, график сдачи нормативов ГТО для взрослых в Кисловодске еще не разработали. Уж не говоря о том, чтобы предварительно организовать для горожан тренировки. К сожалению, здоровье нации до сих пор остается абстрактным понятием.