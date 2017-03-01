Стороны рассматривали двусторонний товарооборот и промышленную кооперацию, как возможные пути сотрудничества. Таким успешным примером может стать кооперация холдинга Белоруссии «Автокомпоненты» с будущим заводом по сборке китайских автомашин «СтавропольАвто».
Переспективным экономическим ходом, с точки зрения Андрея Кобякова, может стать проект по поставке лифтов в Россию из Белоруссии вместо уже устаревших. Андрей Кобяков предложил начать с этого. Если больше 300 подъемных машин в год будут необходимы, в таком случае это приведет к созданию совместного производства.
После высказанного предложения губернатора Владимира Владимирова о сборочном тракторном производстве, Республика Беларусь и правительство Ставропольского края заключили бессрочное Соглашение о партнерстве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Это выразится как в обмене делегациями, так и во взаимодействии различных общественных организаций.