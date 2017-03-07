Фото: архив галерии им. Гречишкина Павел Моисеевич Гречишкин Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Таисия Авдеева работает здесь фактически с первых дней Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В картинной галерее П.М. Гречишкина в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Картинная галерея заслуженного художника России П.М. Гречишкина в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В картинной галерее П.М. Гречишкина в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В картинной галерее П.М. Гречишкина в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В картинной галерее П.М. Гречишкина в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В картинной галерее П.М. Гречишкина в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В картинной галерее П.М. Гречишкина в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В картинной галерее П.М. Гречишкина в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В картинной галерее П.М. Гречишкина в Ставрополе Фото: архив галерии им. Гречишкина Павел Моисеевич Гречишкин Фото: архив галерии им. Гречишкина Павел Моисеевич Гречишкин за работой Фото: архив галерии им. Гречишкина Павел Моисеевич Гречишкин за работой Фото: архив галерии им. Гречишкина Павел Моисеевич Гречишкин за работой Фото: архив галерии им. Гречишкина Павел Моисеевич Гречишкин за работой Фото: архив галерии им. Гречишкина Павел Моисеевич Гречишкин за работой Фото: архив галерии им. Гречишкина Павел Моисеевич Гречишкин за работой

Нынешний год для картинной галереи заслуженного художника России П.М. Гречишкина юбилейный. Тридцать лет назад она распахнула двери перед посетителями, подарив целый мир. И каждый раз, не отказывая себе в удовольствии бывать здесь, понимаешь: это праздник души, настоящий праздник – тихий, в кругу тех, кто тебе очень рад.

По жизненным меркам, срок, конечно, небольшой, но каждый его год особенный. Двадцать один из них галерея жила под надежным крылом Павла Моисеевича Гречишкина. Это было особое время, наполненное творческими открытиями, путешествиями, бесконечными думами о том, как оформить галерею, где разместить ту или иную картину... Родное Ставрополье стало его светлым истоком, открывшим страсть к живописи, неиссякаемую любовь к природе, желание сохранить и донести до людей ее совершенство и чистоту. Путешествия художника на пленэр составляют солидный маршрут: от степей Ставрополья, гор Кавказа, Урала, Средней полосы России, Байкала до Индии, Египта, Непала, Франции.

Когда мастера не стало, дело продолжили преданные его таланту люди. Эта любовь – не внезапная вспышка, а чувство, которое зарождалось вместе с узнаванием Гречишкина, чувство, сопровождающееся заботами о его творческом наследии. Усилиями сотрудников галереи сохраняются уникальная экспозиция и своеобразная «гречишкинская» атмосфера, благодаря которой мы никогда не чувствуем себя запертыми в хранилище старинных раритетов, покрытых пылью времен. Да, работы Павла Моисеевича экспонируются во многих музеях России и зарубежья, но получить наиболее полное представление о его творчестве можно только здесь, в его галерее. Сегодня это место вдохновения. Галерея может похвастаться уникальным богатейшим фондом, состоящим из подлинников. А еще интересными творческими программами, которые собирают в этих стенах поклонников искусства. Ну и любовью горожан, конечно. Вообще, любовь – главная составляющая: она живет в каждой картине и, кажется, передается людям, которые сюда приходят.

Галерея живет! Во многом благодаря заведующей – почетному работнику культуры СК Таисии Авдеевой, которая работает здесь фактически с первых дней. С трогательной ностальгией рассказывала она, как 30 лет назад создавалось культурное пространство, совсем не похожее на те музеи, которые существуют в городе, как пришла к мастеру юной девушкой и осталась рядом на долгие годы. Таисия Дмитриевна стала замечательным искусствоведом и главной хранительницей художественного наследия Гречишкина. Встреча с Павлом Моисеевичем стала для нее судьбоносной. С художником их связывали настоящая дружба и одно большое дело.

– Я пришла работать к Павлу Моисеевичу галеристкой. Тогда все казалось новым и неизведанным, – говорит она. – Первая встреча прошла в его мастерской. Он поставил стул посредине помещения, усадил меня и начал показывать свои картины, одну за другой. Для него я была незнакомой девчонкой, поэтому до глубины души удивилась теплому приему. Потом долгое время присматривались друг другу, в итоге тандем сложился. Позже я поступила в художественную академию в Санкт-Петербурге. Павел Моисеевич всегда мне говорил: «Станешь ученым человеком, еще будешь меня критиковать!». Но такого не случилось. Мы находили компромисс, я с уважением относилась к его мнению, он прислушивался к моему.

Музей – очень тонкая материя, которая не терпит резких движений, необдуманности, лихачества. Главная задача – сделать так, чтобы творчество для современников звучало живо, поражало красотой. Таисия Дмитриевна с большим трепетом относится к сокровищам, доверенным ей под опеку. Как и Павел Моисеевич когда-то, сегодня она гостеприимно встречает гостей, проводит для них экскурсии. Многие ведь полагают, что работа музейщиков сводится к бережному стиранию пыли с экспонатов. А между тем эти люди – настоящие первооткрыватели и первопроходцы, только открытия свои они совершают не за тридевять земель, а под сводами родного музея. И когда шедевры вам показывает не просто гид, а ученый-исследователь, отдавший не одно десятилетие своей жизни любимому делу, то и скучать в такие минуты не получится.

Галерея Павла Гречишкина изначально создавалась для работ одного художника, поэтому была опасность, что постоянно действующая экспозиция быстро надоест искушенной публике. Однако время все расставило по местам. К моменту открытия коллекция состояла из 167 полотен, но благодаря активной работе Павла Моисеевича фонд существенно пополнился и сейчас насчитывает 490 живописных и 50 графических работ. И каждый будний день, и в выходные по залам музея гуляют ценители искусства. Как заметила Таисия Авдеева, мастеру было важно, чтобы зрители ходили сюда, получали наслаждение, поэтому посетителей он часто пропускал без оплаты.

А еще радует, что галерея в последнее время пользуется популярностью среди молодежи. Школьники приходят сюда не по велению родителей или учителей, а потому что им интересно. Приятно, что музей стал визитной карточкой Ставрополя и местом, которое смело можно советовать посетить.

– Когда галерею посещали будущие художники из Санкт-Петербурга, Павел Моисеевич всегда меня просил: «Таисия, посмотри на глаза художников: как они оценят мои работы, что скажут, возле какой картины дольше всего постоят», – вспоминает моя собеседница. – Смыслом его жизни была галерея. Его картины – это его дети. Павел Моисеевич вкладывал в них жизнь, силы, энергию. Последняя серия была посвящена Байкалу. Он постоянно думал о том, как улучшить ее, что нового внести, поэтому много работал – привозил одну работу за другой, начиналась суета – другие картины, уже «прижившиеся» на стенах, сдвигались, что-то убиралось из экспозиции, что-то добавлялось. Новая работа диктовала перестановку всей экспозиции! Поэтому галерея и мы жили активной жизнью. Хотя бывало, посетитель, не найдя какой-нибудь работы, мог и возмутиться.

Таисия Дмитриевна с большой любовью вспоминала о Мастере, откровенно говорила и о тех проблемах, которые, к сожалению, испытывает галерея:

– Павел Моисеевич мечтал о новом здании: искусственное освещение, к сожалению, к картинам беспощадно, оно съедает краски, над которыми кропотливо работал художник. Хотел, чтобы выставочные площади были побольше. Ведь сегодня в запасниках хранится большое количество станковых работ, его этюды, а их тоже хочется показать...

А еще Павел Моисеевич хотел, чтобы галерея стала местом встречи творческих людей. С полным правом можно сказать, что эта мечта сбылась: здесь кипит культурная жизнь. Традиционно последние пять лет проходят воскресные музыкальные гостиные. Здесь же, несмотря на стесненность пространства, выставляются современные художники. Таисия Дмитриевна с большим уважением относится к их творчеству:

– Здорово, когда картины людей разных поколений экспонируются вместе: Павел Моисеевич – представитель советского реалистического пейзажа. А художники современные работают в новой технике, передают другие мысли. И, кончено, когда они совмещены в одном пространстве, это бывает интересно.

Нельзя не вспомнить и еще об одном довольно крупном проекте, который реализуется в крае совместно с галереей, – фестиваль пленэрной живописи «Гречишкинская весна». Ежегодно Ставропольский край принимает художников со всей России, начинающих и мастеров. Участники фестиваля выбирают для вдохновения живописные окрестности села Татарка и города Ставрополя. Их привлекают виды с вершин Стрижамента, Недреманной, Лысой, которые в свое время писал и П. Гречишкин. В фестивальные дни проходят мастер-классы для учащихся образовательных и детских художественных школ, для воспитанников детских садов. В общем, концентрация творческой энергии держится на максимальной высоте.

...В Москве, конечно, Третьяковка – это музей всех великих русских художников. Что, впрочем, не мешает существованию, например, малых музеев и галерей. И нам не мешает. С творчеством земляка Павла Гречишкина, слава богу, на его родной земле все ясно: есть, сохранилось, доступно! Когда-то Гете сказал, что для полного узнавания поэта необходимо посетить его родину. В этом отношении мы с вами богатые люди, потому галерея Гречишкина всегда открыта для посетителей.

Но прекрасное живет не только в картинах, оно заложено в самой идее просветительства, во имя которой галерея была создана. В дни празднования музейную тишину нарушат не раз: здесь будут звучать и музыка, и торжественные речи. И все-таки галерея – это уголок сосредоточенного внимания к искусству. Отзвучат песни, умолкнут юбилейные речи, и мы останемся наедине с картинами Павла Гречишкина – в его доме, куда летит душа.