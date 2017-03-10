В субботу, 18 марта, в Ставрополе с 15:30 до 17:30 ограничат движение транспорта по улице Голенева (на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Комсомольской). Объехать участок можно будет по следующим маршрутам:

– для маршрутов № 5м, 14, 14м, 15, 15м, 33м, 120м – при движении по проспекту К. Маркса от улицы Войтика в сторону улицы Голенева по проспекту К. Маркса, улице Советской, улице Булкина, улице Дзержинского, улице Артема и далее;

– для маршрутов № 9д, 39м, 48, 59м, 15, 15м – при движении по улице Ленина в сторону улицы Маяковского по улице Ленина, улице Р. Люксембург, проспекту К. Маркса и далее;

– для маршрутов № 14, 14м, 21м, 40м, 120м – при движении по улице Мира в сторону улицы Маяковского по улице Мира, улице Р. Люксембург, проспекту К. Маркса и далее;

– для маршрутов № 9д, 59м – при движении по улице Голенева от улицы Фрунзе в сторону проспекта К. Маркса по проспекту К. Маркса, улице Войтика, улице Апанасенковской, переулку Каховскому и далее;

– для маршрутов № 21м, 39м, 48 – при движении по проспекту К. Маркса от проспекта Октябрьской Революции в сторону улицы К. Хетагурова по улице К. Хетагурова, улице Комсомольской, улице Маяковского и далее;

– для маршрута № 40м – при движении по улице Голенева от улицы Фрунзе в сторону проспекта К. Маркса по проспекту К. Маркса, улице Советской, улице Булкина, улице Дзержинского, улице Артема и далее;

– для иных транспортных средств – по улице Р. Люксембург, улице Комсомольской, улице Казачьей, проспекту К. Маркса.