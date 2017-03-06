Фото пресс-службы губернатора СК Знамя Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время встречи в Минске говорили о важности передачи поколениям общей для народов СССР памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Этому уделяют внимание в Беларуси и по всей России.

Делегация Ставрополья, в которую входят ветераны и молодежь, в 2015 году участвовала в мероприятиях, посвященных годовщине 22 июня 1941 года в Брестской крепости.

А в 2017 движение «Знамя Победы» передало Белоруссии копию знамени, которую сделали на Ставрополье. Лично его вручил Александру Лукашенко глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Президент республики пообещал разместить знамя во Дворце Независимости.