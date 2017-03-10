Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Суд

В Ставрополе оглашен обвинительный приговор в отношении двух мужчин, которые признаны виновными в сбыте поддельных денег. Как было установлено судом, один из мужчин приобретал у неустановленных лиц фальшивые купюры в пять тысяч рублей, а потом вместе с подельником сбывал их в краевом центре. При рассмотрении уголовного дела подсудимые вину признали. Промышленный районный суд назначил первому наказание в виде лишения свободы сроком на один год восемь месяцев со штрафом 70 тысяч рублей, а второй получил один год шесть месяцев со штрафом 50 тысяч рублей. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, отметили в пресс-службе Промышленного райсуда Ставрополя.