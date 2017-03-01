Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Продукты питания

В Ставрополе в активную фазу вошли мероприятия по оформлению правоустанавливающих документов для нестационарных торговых объектов. Это связано с вступившими в силу изменениями правил благоустройства, согласно которым реализуется новая схема, определяющая законное размещение на территории города 275 таких торговых объектов.

Между тем самовольных торговых точек, расположенных вне схемы, в городе остается еще более 200. Из них 32 уже демонтированы за первые месяцы 2017 года. Оставшимся выданы предписания, на игнорирующих закон наложены штрафные санкции. А если и штрафы не подействуют, в ближайшее время их снесут в принудительном порядке.