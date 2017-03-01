Взятка

В Промышленном районном суде Ставрополя постановлен приговор в отношении чиновника, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ – получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере. Гражданин вину не признал.

Как сообщает пресс-служба Промышленного районного суда Ставрополя, женщина обратилась в МФЦ с заявлением – необходимо было осуществить государственный кадастровый учет изменений объекта недвижимости. После проверки документов было принято положительное решение. Однако чиновник потребовал от гражданки 30 тысяч рублей за документы, которые и так обязан был подготовить. Мужчина получил требуемую сумму, но был задержан правоохранителями.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год со штрафом 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе ведомства.