В Буденновском районе чествовали лучших аграриев В Буденновском районе чествовали лучших аграриев

В Буденновском районе прошла экономическая конференция работников АПК, посвященная итогам года. В ней принял участие заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.

Отмечено, что в прошлом году получен второй по величине за всю историю района урожай зерновых культур, валовой сбор винограда составил половину от общекраевого урожая янтарных ягод. Уровень рентабельности достиг 31 процента, а среднемесячная заработная плата выросла на 20 процентов, составив 24301 рубль. На встрече специалисты минсельхоза порекомендовали усилить работу администраций районов по привлечению малых форм хозяйствования района к участию в государственных программах по поддержке сельскохозяйственного производства, а также по выравниванию показателей среднемесячной заработной платы среди хозяйств разных форм собственности, сообщили в пресс-службе ведомства.

В заключение встречи лучшим аграриям Прикумья вручены краевые и ведомственные награды. Медалью «За доблестный труд» III степени награждена главный бухгалтер ЗАО «Калининское» Любовь Фисько. Почетной грамоты министерства сельского хозяйства Российской Федерации удостоена рабочая садоводческой бригады ЗАО СХП «Виноградное» Зоя Сапронова. Благодарность министерства сельского хозяйства Российской Федерации объявлена старшему ветеринарному врачу АО «Толстово-Васюковское» Мугутину Карачаеву, главному бухгалтеру ЗАО «Прасковея» Ольге Найденовой, начальнику отдела кадров ЗАО Сельскохозяйственного предприятия «Русь» Елене Спиваковой, водителю автогаража АО «Толстово-Васюковское» Александру Суханову. Почетные грамоты министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены старшему агроному ООО сельскохозяйственного предприятия «Добровольное» Ахмеду Бештаову и заведующему механическими мастерскими ООО сельскохозяйственного предприятия «Добровольное» Арсену Даниляну.

Не осталась в стороне и тема льготного кредитования аграриев в этом году. Представители банков ответили на все интересующие вопросы аграриев.