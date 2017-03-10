Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ставропольскому краю

16 марта в Ставрополе на площади 200-летия прошел общегородской строевой смотр и инструктаж нарядов полиции, приступающих к охране общественного порядка, рассказали в ГУ МВД России по краю.

В смотре участвовали сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, в том числе и конного взвода, Росгвардии, работники частных охранных предприятий, представители казачества и добровольных народных дружин. Готовность проверил начальник Управления МВД России по Ставрополю полковник Вадим Середин. Он также вручил благодарности за содействие в обеспечении порядка представителям казачества, добровольных народных дружин и частных охранных предприятий. После инструктажа сотрудники полиции приступили к службе.