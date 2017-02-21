Продолжается визит делегации Ставрополья в Белоруссию. На II рабочей группе по сотрудничеству обсуждены меры по выявлению и сокращению объемов фальсифицированной продукции на рынке Белоруссии. В частности, огромное количество подделок лечебно-столовой минеральной воды «Ессентуки», сообщили в министерстве экономического развития СК. Напомним, оригинальную минеральную воду этой марки выпускает ставропольская компания «Аква-Вайт» — один из ведущих российских производителей воды и безалкогольных напитков. Как рассказал директор предприятия, Алексей Воинов, эта тема обсуждена с заместителем министра промышленности Белоруссии Дмитрием Корчик, с первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Валентином Татарицким. В ходе заседания рабочей группы прозвучали предложения по совместной разработке и внедрению комплекса мер, направленных на пресечение производства, поставки и реализации фальсифицированной продукции. По словам заместителя председателя правительства СК — министра экономического развития СК Андрея Мурги, этот вопрос необходимо довести до логического конца. Выпуск подделок поддерживает смещение спроса на продукцию в низкоценовой сегмент. Но надо понимать, что фальсификат в области производства минеральной воды — это не только удар по бюджетам Ставропольского края и Республики Беларусь, но и, прежде всего, потенциальный вред потребителю.