Фото: пресс-служба губернатора СК Губернатор Владимир Владимиров в Минске

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко встретился с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Участие во встрече также принял Чрезвычайный и полномочный Посол РФ в РБ Александр Суриков.

Президент Беларуси подчеркнул, что заинтересован во взаимодействии с нашим краем, назвав его экономически перспективным. Слова подтверждаются фактами – 9% прироста торгового оборота за 2016 год, хотя если заглянуть дальше в прошлое – объемы были существенней. Поэтому сейчас главная цель партнерства в сельском хозяйстве - прибавить в торговле и укрепить экономические связи за счет создания совместных машиностроительных предприятий, расширения торговых поставок продовольственной продукции, механизмов и технологий для развития виноградарства, строительных и отделочных материалов, взаимодействия в науке.

Владимир Владимиров выдвинул предложение по созданию совместного сборочного производства тракторной и другой сельскохозяйственной техники. Большая часть тракторов изготовлена в Белоруссии. 1 500 машин в год нуждаются в обновлении.

Торговля, культура и туризм также имеют перспективу развития. Встреча завершилась не только обсуждением, органам власти Беларуси были даны конкретные указания.

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