Фото: Эдуард КОРНИЕНКО В Ставрополь доставили сорочку цесаревича Алексея, сына последнего императора России. Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Сорочка цесаревича Алексея, сына последнего императора России Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Сорочка цесаревича Алексея, сына последнего императора России, в Ставропольском храме Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Сорочка цесаревича Алексея, сына последнего императора России Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Сорочка цесаревича Алексея, сына последнего императора России, в Ставропольском храме Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Сорочка цесаревича Алексея, сына последнего императора России, в Ставропольском храме

В Ставрополь доставили сорочку цесаревича Алексея, сына последнего императора России. Она помещена в киот с иконой, установленный в Казанском кафедральном соборе Ставрополя.

Клирики храма отслужили молебен, после чего прихожане смогли подойти к реликвии. Её привез в Ставрополь хранитель А. Болдырев, считающий, что это событие напомнит нашим современникам о непростых страницах отечественной истории. По преданию, сорочка царевича Алексея вместе с другими личными вещами императорской семьи была привезена в Тобольск. Среди прибывших в ссылку слуг был и служитель В. Смирнов, который позднее вывез ее во Францию.