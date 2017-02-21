В воскресенье отмечается Международный день клиента. «Ростелеком» приглашает ставропольцев 19 марта в гости на праздник в Центры обслуживания клиентов, которые будут работать практически в каждом районе края. Гостей ждут приятные сюрпризы в виде сувениров и подарков за подключение услуг компании.

В Ставрополе (ул.Мира, 290), Кисловодске (пр. Первомайский, 12) и Железноводске (ул. Энгельса, 13) будут работать фотозоны. Кроме этого, каждый желающий сможет позвонить родным и близким в любую точку России из переговорного пункта от «Ростелекома». Жителей краевой столицы также ждёт вкусный кофе и сладости, здесь же можно будет задать интересующие вопросы руководству компании напрямую и оперативно получить ответ.

Праздничная программа будет проходить с 10.00 до 17.00.

Ждём в гости!