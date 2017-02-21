Региональный индустриальный парк (РИП) «Невинномысск»

Региональный индустриальный парк (РИП) «Невинномысск» подтвердил статус действующего на 2017-2020 годы. Как сообщили в администрации Невинномысска, инвестиционная площадка уже в третий раз успешно прошла добровольную сертификацию Ассоциации индустриальных парков.

Сегодня РИП «Невинномысск» объединяет на своей территории 12 резидентов с общим объемом инвестиций более 17 миллиардов рублей. На предприятиях инвестплощадки уже создано более 2 тысяч рабочих мест.

Строительные сэндвич-панели, вентиляционное оборудование, сухие строительные смеси, стальная арматура – эту и другую продукцию выпускают производства «точки роста». Ну а успешное прохождение добровольной сертификации дает возможность управляющей компании парка претендовать на поддержку со стороны Минпрома РФ.