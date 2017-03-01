Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК Губернатор Владимир Владимиров в Минске Фото: пресс-служба губернатора СК Посол республики Беларусь и губернатор Ставрополья обсудили вопросы партнёрства

В Минске во Дворце независимости состоялась рабочая встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

– Ставропольский край является одним из наиболее перспективных экономических партнеров нашей страны в Российской Федерации, – отметил А. Лукашенко. – В прошлом году торговый оборот между нами увеличился на 9%. Но мы помним, что ранее его объемы были куда более солидными, чем сейчас.

Александр Лукашенко подчеркнул, что перспективными направлениями для развития сотрудничества являются создание совместных предприятий по производству машин и агрегатов, расширение торговых поставок продовольственной продукции, технологий для развития виноградарства, строительных и отделочных материалов, партнерство в сфере науки.

– Более 60% всех тракторов в Ставропольском крае произведено в Беларуси. Этот парк насчитывает примерно 11 тысяч машин. Потребность в их обновлении составляет около полутора тысяч единиц в год. Вопрос о создании на нашей земле сборочного производства, сервисного обслуживания возник давно. Мы готовы вести диалог с федеральной властью о включении такого проекта в программы государственной поддержки, – сказал губернатор Ставрополья.

В этом году ставропольские ветераны и активисты из движения «Знамя Победы» попросили передать белорусскому народу изготовленную в крае копию Знамени Победы, ставшего символом триумфа мая 1945 года. Губернатор выполнил эту просьбу. Глава белорусского государства выразил благодарность ставропольцам за этот дар и пообещал разместить его во Дворце независимости.

На память о визите наша делегация передала белорусской стороне сноп колосьев ставропольского сорта пшеницы «Татьяна». Как отметил Владимир Владимиров, по итогам 2016 года этот сорт стал одним из символов агропромышленного потенциала края. Его урожайность достигла 130 центнеров с гектара. Регион готов направить в республику высококачественную макаронную продукцию, знаменитые целебные минеральные воды и другую продукцию.

Делегация Ставрополья в рамках рабочего визита посетила ряд предприятий в Бобруйском районе и Минске. Бобруйский кожевенный комбинат – один из лидеров легкой промышленности в республике и у руководства предприятия есть интерес к расширению поставок сырья, в том числе со Ставрополья.

– Мы знаем, что у вас большое поголовье овец, представлены другие животноводческие отрасли, – отметил руководитель предприятия Михаил Кунц. – Мы заинтересованы использовать эти возможности. Тем более, что комбинат, который работает более полувека, ранее уже сотрудничал с производителями сырья из Георгиевского района Ставрополья.

– Поголовье овец на Ставрополе превышает 2,5 миллиона, наш регион – в числе лидеров в России по этому показателю. Край готов предложить достаточный объем сырья для кожевенной отрасли Беларуси, – отметил первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань.

Следующим объектов для визита стал Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. В действующее в крае дилерское предприятие за год из Бобруйска направляется продукции на 500 тысяч долларов. Интерес ставропольской стороны вызвали новые модели компактных тракторов и машин на их основе для нужд сельского хозяйства, дорожной отрасли и ЖКХ.

На заводе «МАЗ» в Минске говорили о планах создания совместных производств. В частности, уже в этом году в партнерстве со ставропольской компанией «Ставприцеп» белорусский автогигант планирует приступить к выпуску грузовой техники для сельского хозяйства на базе шасси МАЗ. Сборочное предприятие на Ставрополье планирует уже в этом году выпустить 50 машин.