Фото: пресс-служба губернатора СК Посол республики Беларусь и губернатор Ставрополья обсудили вопросы партнёрства Фото: пресс-служба губернатора СК Посол республики Беларусь и губернатор Ставрополья обсудили вопросы партнёрства Фото: пресс-служба губернатора СК Посол республики Беларусь и губернатор Ставрополья обсудили вопросы партнёрства

Руководство официальной делегации Ставропольского края в Республике Беларусь встретилось в Минске с Чрезвычайным и полномочным послом РФ в РБ Александром Суриковым. Во встрече участвовали губернатор Владимир Владимиров, председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, члены краевого правительства.

Говорили о налаживании контакта между Ставропольем и Белоруссией, в частности, с предприятиями и отдельными регионами. Владмимир Владимиров выразил готовность поставить на белорусский продовольственный рынок макароны, минеральную воду и другую продукцию. Также актвино обсуждалось создание в нашем крае сборочного производства белоруской сельхозтехники.

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Гости встречи также поучаствовали в Минске в церемонии возложения венка к памятнику Победы в Великой Отечественной войне.