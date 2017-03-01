Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Ставрополь. Площадь Ленина

Не так давно ставропольскую общественность взбудоражила весьма нетривиальная новость: дескать, в столице края и еще нескольких городах Северного Кавказа планируется проведение масштабного гей-парада. И мнения моментально разделились – от брезгливых «не допустим» до любопытных «поглазеть на экзотику».

А ведь и событие для наших мест действительна необычно. Начнем с выбора городов. Северный Кавказ – это многонациональный и мультикультурный регион, где большинство людей воспитаны на устоях незыблемых семейных ценностей и религии. И говорить вслух о существовании граждан с нестандартными сексуальными предпочтениями просто не принято. Суть кавказской толерантности, скорее, в решении вопросов из области воспитания и уважения традиций – надевать ли хиджабы детям в школе и насколько громко в общественных местах слушать лезгинку.

Но отправить на улицы кавказских городов парад из трехсот нестандартных, назовем так, мужчин и женщин – это, как минимум, небезопасно. Вспомним историю блогера Александра Сидорова, который в декабре 2016 года в одиночном пикете ходил по улицам Махачкалы с плакатом «Ненавидеть геев – это антинаучное заблуждение». Сначала молодого человека оскорбляли, потом избили. В итоге спасаться борцу за права сексменьшинств пришлось, ночуя в полиции. Кстати, после случившегося Александр решил не посещать другие города Северного Кавказа со своими просветительскими акциями.

История с заявленным гей-парадом изначально выглядела как провокация и самопиар. Зачем и кому это надо? Напомним, что началось все с того, что двое активистов ЛГБТ-движения Владимир Климов и Николай Алексеев подали заявки на проведение гей-парадов в Нальчике, Черкесске, Майкопе и Ставрополе. В ответ получили категорический отказ и теперь собираются обжаловать эти решения в суде. Включая Европейский суд по правам человека. Аргументация властей городов, не пустивших на улицы гей-парад, примерна одинакова: на Северном Кавказе бережно относятся к национальным обычаям и культуре, проведение мероприятий, пропагандирующих идеи ЛГБТ-сообщества, не допустимо. Например, власти Ставрополя в своем отказе опираются на несколько федеральных законов. Мол, заявленные цели публичного мероприятия нарушают запреты, предусмотренные нормами законов «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», а также статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Впрочем, и саму ситуацию ставропольские чиновники и депутаты комментируют скупо, оценивая ее с юмором и здравым скепсисом. Люди, приходящие во власть, не единожды сами проходят через жернова пиар-технологий, поэтому прекрасно понимают подоплеку искусственно раздуваемого скандала. И как личности, в основном, здравомыслящие, не хотят в нем участвовать.

Зато активисты ЛГБТ-движения, кажется, наслаждаются ситуацией. Например, Николай Алексеев на своей странице в соцсети постит все упоминания СМИ об отказах о проведении гей-парадов, демонстрирует гневные комментарии людей, сопровождая их собственным ироничным мнением и мнением последователей. Здесь же можно найти публикации об аналогичных ситуациях во многих других городах. Например, рассказывается, как в Якутске инициаторы шествия обратились с протестом на запрет администрации в суд, но на предварительное слушание не явились. А вот в Челябинске активисты движения пожелали организовать гей-парад в День полиции.

Представители ЛГБТ-движения не скрывают, что планируют провести большую компанию, которая охватит всю России. Официальная цель – привлечь внимание общества и власти к проблемам соблюдения прав гендерных меньшинств в стране. Собственно, отчасти, своих целей они уже и без массовых парадов добились, играя на истерии в соцсетях и внимании СМИ к неординарной теме. Правда, гомофобии в обществе вряд ли стало меньше, а вот известности ЛГБТ-движения добавилось точно.