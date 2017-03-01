Фото пресс-службы губернатора СК Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Православные священники, окормляющие тюремные храмы, посещают исправительные учреждения не только для совершения богослужений, но и активно общаются с осужденными, вникают в их семейные и другие проблемы.

Недавно заключенный, отбывающий наказание в колонии, расположенной в селе Краснокумском, написал письмо Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Отец Димитрий Воротнев встретился с автором письма, совершившим тяжкое преступление, за которое ему предстоит провести за колючей проволокой почти 20 лет.

Вместе со священником он искал ответ на вопрос: «Как жить дальше?». Отец Димитрий надеется, что беседа помогла осужденному, и намерен впредь следить за его жизнью.