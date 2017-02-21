Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю Наркотики нашли в посылках с продуктами в двух исправительных колониях на Ставрополье

В исправительной колонии № 11 Ставрополя при досмотре передачи на имя одного из осужденных сотрудники УФСИН нашли в сушеной рыбе три полимерных свертка с белым и светло-коричневым веществом.

Посылку принес 47-летний мужчина для отбывающего наказание за незаконный оборот наркотиков 32-летнего уроженца Петровского района. Экспертиза показала, что незаконная передача — наркотик.

Еще одну подобную попытку передачи пресекли сотрудники исправительной колонии № 4 Георгиевского района. Здесь наркотики нашли в пакете с салом, который принес 39-летний житель Георгиевска для ранее судимого за кражу и осужденного за разбой и убийство на 14,5 лет лишения свободы 47-летнего жителя Георгиевска.