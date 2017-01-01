Стена памяти «Народная Победа»

К 72-й годовщине Великой Победы ставропольская Стена памяти дополнится новыми именами. Принять участие в проекте «Помним! Гордимся!» и принести фотографии земляков, стоявших на защите своего Отечества, может каждый житель города.

Сейчас в электронной базе более десяти тысяч фотографий фронтовиков и тружеников тыла. Кстати, в прошлом году памятные стенды также расширились за счет фотографий погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и в других локальных конфликтах. Сбор данных продолжается. Принести фотокарточку своего героя можно до 23 апреля в музей Великой Отечественной войны «Память», который расположен напротив мемориала «Вечная Слава».