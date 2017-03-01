Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Дегустация вина

В «Ставропольвиноградпроме» начались мастер-классы для виноделов, которые проходят при поддержке министерства сельского хозяйства СК. В них принимают участие представители сельхозпредприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств Александровского, Новоалександровского, Петровского, Нефтекумского районов, Пятигорска, Невинномысска и Ставрополя. Секретами своего мастерства поделились специалисты с многолетним стажем ЗАО «Левокумское».

Как подчеркнули в региональном аграрном ведомстве, в крае уделяется большое внимание развитию виноградарства и виноделия в малых формах хозяйствования. Для этих целей создана рабочая группа, в состав которой входят специалисты краевого минсельхоза и ГКУ «Ставропольвиноградпром». В этом году десять крестьянских (фермерских) хозяйств региона планируют вступить в программу господдержки виноградарства, еще три – получить лицензию на производство и реализацию винодельческой продукции.