Фото: пресс-служба минсельхоза СК Глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц встретился со своим ставропольским коллегой Владимиром Ситниковым.

16 марта глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц встретился со своим ставропольским коллегой Владимиром Ситниковым. Определена дальнейшая стратегия сотрудничества.

Для Ставрополья, в первую очередь, представляет особый интерес технологический уровень производства АПК, переработки молока и других пищевых продуктов, сообщили в региональном минсельхозе. Молочный опыт этой страны заслуживает особого внимания: ежегодно здесь производится более 7 млн тонн продукции. Большая ее часть экспортируется в Россию. Внимание краевого министра привлекла модернизация молочно-товарного хозяйства. Не меньший интерес вызвали тепличные предприятия с использованием энергосберегающих технологий.

Также в рамках поездки наша делегация посетила «Минский тракторный завод». Владимир Ситников обсудил с его руководством вопросы поставок в край техники и запасных частей. Но наша делегация поехала не только перенимать передовой опыт, но и продемонстрировать свои достижения. К примеру, макаронные изделия компании «Петровские нивы» уже давно зарекомендовали себя на российском рынке. Масло, крупы, хлебобулочные изделия и остальная продукция компании «Корона Ставрополья» многие годы также является фаворитом покупателей Юга России. Аграрии региона производят лучшую в России шерсть. В овцеводческих хозяйствах ведется активная селекционная работа, на Ставрополье появляются новые породы животных, востребованных рынком. Белорусские коллеги выразили готовность приобретать племенное поголовье овец. Кроме того, мы готовы экспортировать и почвообрабатывающую технику, которая необходима агропроизводителям Беларуси.

Министр сообщил, что по итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. В ближайшее время намечена поездка ставропольской делегации в Беларусь, в состав которой войдут представители сельхозпредприятий по производству молока и овощей закрытого грунта и другой продукции.