Фото пресс-службы губернатора СК Электробус – экологически чистый общественный транспорт из Беларуси

Наша делегация во главе с губернатором в Минске ознакомилась с работой предприятия «Белкоммунмаш».

Это крупный производитель городского электрического транспорта, продукция которого используется в 32 городах России, а также в Сербии, Латвии, Румынии, Болгарии, Аргентине, Колумбии и других странах. Руководство предприятия представило ставропольцам новую разработку – электробус, способный вмещать до 153 человек и проезжать без подзарядки до 12 километров. Эксплуатационные затраты на этот вид транспорта меньше в сравнении с обычными городскими троллейбусами.

Выпущена первая небольшая партия из 20 машин, которые проходят апробацию в Минске. По словам руководства предприятия, есть договорённости об испытании электробусов и на улицах Москвы. В ближайшее время компания рассчитывает получить сертификаты, позволяющие осуществлять коммерческую реализацию этой техники. Обсуждены возможности использования экологически чистого транспорта на Ставрополье.

По мнению Владимира Владимирова, белорусская разработка может быть рассмотрена как один из факторов защиты атмосферы городов-курортов региона, в частности, – Кисловодска. Электробусы являются экологически чистыми, их применение в качестве общественного транспорта способно снизить нагрузку на атмосферу от выброса выхлопных газов. По поручению губернатора возможности партнёрства будут проработаны правительством края и администрацией Кисловодска.