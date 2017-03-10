Фото: Ю. Андрюнькин Денис Якуба (слева)

В состав начинающей новый цикл молодежной сборной страны по футболу вызваны два ставропольца. Старший тренер Евгений Бушманов пригласил на тренировочный сбор и два товарищеских матча в Испанию (со сборной Румынии — 24 марта, сборной Норвегии — 28 марта) защитника «Кубани» Дениса Якубу (первая команда «Гигант», Сотниковское, первый тренер Сергей Христенко) и защитника «Краснодара-2» Евгения Назарова (первая команда «Старт», Нефтекумск, первый тренер Юрий Андрюнькин).

Воспитанник сотниковского футбола Денис Якуба провел в предыдущем составе молодежки семь игра отборочного турнира молодежного чемпионата Европы. Для Евгения Назарова, четыре года занимавшегося в нефтекумской команде «Старт», это — дебютный вызов в сборную.

Не сказать, что по футбольной жизни они неразлучны, но еще мальчишками соперничали на детских турнирах в Сотниковке (2006-07 г.г.), а в юные годы противоборствовали, выступая за молодежные составы команд РФПЛ (Российской футбольной премьер-лиги» ФК «Кубань» и ФК «Краснодар». Теперь они сыграют в одной команде — молодежной сборной России — вместе.