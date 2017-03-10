В Ставропольской кадетке прошел день памяти Героя России Геннадия Трошева

14 марта, в день рождения Героя России генерал-полковника Геннадия Трошева (1947 – 2008), в Ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова прошли ретроспектива хроникальных биографических фильмов и выставка книг известного современного полководца.

Г. Трошев командовал федеральными войсками в ходе боевых действий в Чечне и Дагестане (1995 – 2002 гг.). Он является автором книги «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала». К слову, часть офицеров-воспитателей кадетки успели послужить под его началом. «Жуков XXI века» называют генерала его сослуживцы.

В память о полководце улица Краснознаменная в городе Грозном переименована в улицу имени Геннадия Трошева. Его именем также названы кадетская школа в далеком якутском поселке Чернышевском, средняя школа в Нальчик,; первый Дагестанский кадетский корпус, Самолшинская кадетская школа-интернат в Волгоградской области и Кропоткинский казачий кадетский корпус на Кубани. В Смоленске и Ростове-на-Дону именем генерала названы улицы.