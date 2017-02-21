Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Олень

Двух браконьеров, застреливших самку благородного оленя, задержали егеря на территории Государственного природного заказника краевого значения «Дебри» в Георгиевском районе. Мужчинам грозит уголовная ответственность. За незаконную охоту на особо охраняемых природных территориях предусмотрено серьезное наказание: штраф в размере до 200 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы, арест на срок до шести месяцев. Более того, браконьеры будут обязаны возместить причиненный природе ущерб, а это свыше 200 тысяч рублей.

Напомним, что с 2010 года дирекцией особо охраняемых природных территорий края ведется кропотливая работа по разведению благородного и пятнистого оленей в полувольных условиях. В 2016 году 13 особей благородного оленя выпустили в естественную среду обитания в заказнике «Дебри».